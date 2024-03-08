Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 20:30 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 marzo 2024 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL
PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO SI RALLENTA TRA PARCO DE MEDICI E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR
IN VIA APPIA CODE TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO
SI STA IN CODA IN VIA CASILINA Tra BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO
IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TO R LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSISMTIA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 19 : 45.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
IN DIMINUZIONE IL ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 19 : 15.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
ANCORA TRAFFICATO ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 : 45.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO DAL ... (romadailynews)