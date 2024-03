Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DEL 8 marzoORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL PERCORRENDO LAFIUMICINO SI RALLENTA TRA PARCO DE MEDICI E VIA ISACCO NEWTON DIREZIONE EUR IN VIA APPIA CODE TRA CIAMPINO E SANTA MARIA DELLE MOLE DIREZIONE ALBANO SI STA IN CODA IN VIA CASILINA Tra BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI CON RIPERCUSSIONI ALLA VIABILITA LOCALE DI VIA DI VERMICINO IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TO R LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE IN VIA SALARIA SI RALLENTA A MONTEROTONDO SCALO IN PROSISMTIA DELL’INCROCIO CON VIA NOMENTANA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral