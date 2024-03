Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 19 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 19.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA TIBURTINA E A24TERAMO; IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA FLAMINIA PERMNAGONO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO IN DIREZIONE TERNI. SULLA COLOMBO ANCORA FILE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. IN VIA POLENSE SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI FOSSO SAN GIULIANO, CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO VALIDO DALLA TARDA SERATA DI OGGI 8 MARZO E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE; SONO ...