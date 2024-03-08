Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 19:15 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA Roma.
SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL LITORALE.
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE
CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE TERNI.
ED INFINE, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO DALLA TARDA SERATA DI OGGI 8 MARZO ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 : 45.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO DAL ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 : 15.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 : 45.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)