Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 19 | 15

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 19.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA DA. SULLA COLOMBO FILE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL LITORALE. SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO A NORD DELLA CAPITALE CODE PER INCIDENTE SULLA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE TERNI. ED INFINE, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO CON CODICE GIALLO DALLA TARDA SERATA DI OGGI 8 MARZO ...