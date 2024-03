Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. PER TRAFFICO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE. SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, CODE SULLA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE TERNI. DA ARIANNA ...