Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 | 45

Viabilità Roma

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18:45 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. PER TRAFFICO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE. SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, CODE SULLA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE TERNI. DA ARIANNA ...
Leggi tutta la notizia su romadailynews

APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

  • Viabilità Roma

    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 : 15. Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 : 45. Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 : 15. Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ... (romadailynews)

Video di Tendenza

Video Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.