Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18:45 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.35 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
PER TRAFFICO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E A SEGUIRE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
SULLA VIA DEL MARE SI STA IN CODA, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA.
PER TRAFFICO CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, SEMPRE IN DIREZIONE DEL LITORALE.
SULLA NETTUNENSE CODE A TRATTI TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INFINE, CODE SULLA FLAMINIA TRA RIANO E CASTELNUOVO DI PORTO DIREZIONE TERNI.
DA ARIANNA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 : 15.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 : 45.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 : 15.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)