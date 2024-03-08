Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 | 15

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18:15 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE Roma, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 496+000 TRA ORTE E MAGLIANO SABINA VERSO Roma. ANDIAMO SUL RACCORDO PER TRAFFICO CI SONO CODE IN INTERNA TRA PISANA E AURELIA, POI TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLA Roma FIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DA Roma ABBIAMO CODE DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO. SULLA VIA DEL MARE INCOLONNAMENTI, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. CODE A ...
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