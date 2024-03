Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 18.05 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 496+000 TRA ORTE E MAGLIANO SABINA VERSO. ANDIAMO SUL RACCORDO PER TRAFFICO CI SONO CODE IN INTERNA TRA PISANA E AURELIA, POI TRA CASSIA E SALARIA E ANCORA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SULLAFIUMICINO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MGLIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24, IN USCITA DAABBIAMO CODE DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO. SULLA VIA DEL MARE INCOLONNAMENTI, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E VITINIA VERSO OSTIA. CODE A ...