Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17:45 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO CON LA PROVINCIA DI FROSINONE
SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 53+000 ALL’ALTEZZA DI SORA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL.
PRUDENZA POI PER CHI PERCORRE LA STRADA PROVINCIALE 20 PIGLIO ARCINAZZO PER UNA FRANA CHE SI È VERIFICATAAL KM 6+000; POSSIBILI RALLENTAMENTI PER CARREGGIATA RIDOTTA.
CI SPOSTIAMO A Roma
IN AUMENTO ILTRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PRENESTINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE. PIÙ AVANTI, SEMPRE IN INTERNA, CODE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 : 15.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 16 : 30.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
SULLA A24 ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 15 : 30.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)