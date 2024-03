Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 17.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PROVINCIA DI FROSINONE SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 53+000 ALL’ALTEZZA DI SORA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL. PRUDENZA POI PER CHI PERCORRE LA STRADA PROVINCIALE 20 PIGLIO ARCINAZZO PER UNA FRANA CHE SI È VERIFICATAAL KM 6+000; POSSIBILI RALLENTAMENTI PER CARREGGIATA RIDOTTA. CI SPOSTIAMO AIN AUMENTO ILTRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PRENESTINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE. PIÙ AVANTI, SEMPRE IN INTERNA, CODE ...