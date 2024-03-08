Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 17:45 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 17.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON LA PROVINCIA DI FROSINONE SULLA STRADA REGIONALE 82 VALLE DEL LIRI SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 53+000 ALL’ALTEZZA DI SORA, AL MOMENTO CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SONO IN CORSO LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL. PRUDENZA POI PER CHI PERCORRE LA STRADA PROVINCIALE 20 PIGLIO ARCINAZZO PER UNA FRANA CHE SI È VERIFICATAAL KM 6+000; POSSIBILI RALLENTAMENTI PER CARREGGIATA RIDOTTA. CI SPOSTIAMO A Roma IN AUMENTO ILTRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E PRENESTINA; A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO TRA NOMENTANA E CENTRALE DEL LATTE. PIÙ AVANTI, SEMPRE IN INTERNA, CODE ...
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APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO

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