Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 16:30 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
SULLA A24 Roma TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 81+000, AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VALLE DEL SALTO E TORNIMPARTE IN DIREZIONE DI TERAMO.
MOLTO TRAFFICATO IN QUESTE ORE IL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENSTINA. IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA.
SULLA VIA DEL MARE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE DI OSTIA.
E SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE.
CHIUDIAMO CON IL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 15 : 30.Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI
UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
APRIAMO ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 12 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 12.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO
DAL ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 11 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 11.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
AL MOMENTO LA ... (romadailynews)