Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 16 | 30

Viabilità Roma

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a romadailynews©

Fonte : romadailynews
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 16:30 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 81+000, AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VALLE DEL SALTO E TORNIMPARTE IN DIREZIONE DI TERAMO. MOLTO TRAFFICATO IN QUESTE ORE IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENSTINA. IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. SULLA VIA DEL MARE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE DI OSTIA. E SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. CHIUDIAMO CON IL ...
Leggi tutta la notizia su romadailynews

Viabilità, in arrivo dalla regione 900 mila euro per due interventi sulla rete dell'Astral

  • Viabilità Roma

    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 15 : 30. Viabilità DELL’8 MARZO 2024 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 12 : 30. Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL ... (romadailynews)

  • Viabilità Roma

    Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 11 : 30. Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 11.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO LA ... (romadailynews)

Video di Tendenza

Video Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.