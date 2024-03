Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24TERAMO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 81+000, AL MOMENTO PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA VALLE DEL SALTO E TORNIMPARTE IN DIREZIONE DI TERAMO. MOLTO TRAFFICATO IN QUESTE ORE IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA TRIONFALE E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENSTINA. IN ESTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA. SULLA VIA DEL MARE CODE, ANCHE PER INCIDENTE, TRA IL RACCORDO E CASAL BERNOCCHI IN DIREZIONE DI OSTIA. E SEMPRE VERSO OSTIA CODE SULLA COLOMBO, IN QUESTO CASO PER TRAFFICO INTENSO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. CHIUDIAMO CON IL ...