Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DELL’8 MARZOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A24TERAMO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DEL KM 81+000, IL TRAFFICO È BLOCCATO TRA VALLE DEL SALTO E TORNIMPARTE IN DIREZIONE DI TERAMO. PER CURIOSI, SULLO STESSO TRATTO SI SEGNALANO CODE ANCHE NEL SENSO OPPOSTO DI MARCIA. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, TROVIAMO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGENZIALE EST E IL RACCORDO IN USCITA DA. CI SPOSTIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE MOLTO TRAFFICATE ENTRAMBE LE CARREGGIATE CI SONO CODE A TRATTI TRAFIUMICINO E TUSCOLANA IN ESTERNA E TRA CASSIA E PRENESTINA IN INTERNA. SULLA SALARIA SONO I LAVORI LA CAUSA DELLE CODE ...