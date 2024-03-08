Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 12 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 12:30 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD PERMANGONO LE CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORBELLA MONACA IN ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE RIETI PER I CANTIERI IN CORSO IN PROVINCIA DI FROSINONE NEL COMUNE DI ALVITO CHIUSURA DELLA SR 666 DI SORA TRA IL KM 15+100 E IL KM 15+300 PER LAVORI DI DIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO IN LOCALIA FOSSO DEL NIBBIO FINO AL 27 DI MARZO NELLA FASCIA ORARIA ...
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