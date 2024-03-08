Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 12:30 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 12.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO
DAL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD
PERMANGONO LE CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E TORBELLA MONACA IN ANCHE QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
E SU VIA SALARIA TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE RIETI
PER I CANTIERI IN CORSO
IN PROVINCIA DI FROSINONE NEL COMUNE DI ALVITO CHIUSURA DELLA SR 666 DI SORA TRA IL KM 15+100 E IL KM 15+300 PER LAVORI DI DIFACIMENTO DEI GIUNTI DI DILATAZIONE IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO IN LOCALIA FOSSO DEL NIBBIO
FINO AL 27 DI MARZO NELLA FASCIA ORARIA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 11 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 11.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
AL MOMENTO LA ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 10 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 10.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO DAL ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09 : 45.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.35 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
RISOLTO ... (romadailynews)