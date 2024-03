Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DEL 8 MARZOORE 10.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CAREGGIATA INTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONENORD E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTINA E PROSEGUENDO ALLL’ALTEZZA DI VIA ANAGNINA SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONECODE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI E STATO INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE FINO ALLE ORE 18 DI OGGI PREVISTE POSSIBILI VARIAZIONI O CANCELNE DEI TRENI DA SARA SPANO E ASTRAL ...