Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 10 | 30

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 10:30 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 10.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CAREGGIATA INTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTINA E PROSEGUENDO ALLL’ALTEZZA DI VIA ANAGNINA SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma CODE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI E STATO INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE FINO ALLE ORE 18 DI OGGI PREVISTE POSSIBILI VARIAZIONI O CANCELLazioNE DEI TRENI DA SARA SPANO E ASTRAL ...
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