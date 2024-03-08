Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 10:30 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 10.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
IN CAREGGIATA INTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA PONTINA E PROSEGUENDO ALLL’ALTEZZA DI VIA ANAGNINA
SU VIA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN DIREZIONE Roma
CODE SU VIA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO
CHE PER LA GIORNATA DI OGGI E STATO INDETTO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL GRUPPO FS ITALIANE FINO ALLE ORE 18 DI OGGI PREVISTE POSSIBILI VARIAZIONI O CANCELLazioNE DEI TRENI
DA SARA SPANO E ASTRAL ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09 : 45.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.35 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
RISOLTO ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09 : 15.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.05 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON UN ... (romadailynews)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 : 45.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 08.30 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON LUN ... (romadailynews)