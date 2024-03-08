Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09:45 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.35 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ORA IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN CAREGGIATA INTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA E PROSEGUENDO ALLL’ALTEZZA DI VIA APPIA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO ORA LE CONSOLARI: CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DALLA STORTA E TOMBA DI NERONE E SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI TUTTO IN DIREZIONE DEL CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral
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