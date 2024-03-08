Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09:45 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.35 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ORA IL TRAFFICO E’ SCORREVOLE
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
RISOLTO L’INCIDENTE IN CAREGGIATA INTERNA AL MOMENTO CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E VIA TIBURTINA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DI VIA LAURENTINA E PROSEGUENDO ALLL’ALTEZZA DI VIA APPIA
PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO
ORA LE CONSOLARI:
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DALLA STORTA E TOMBA DI NERONE
E SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
TUTTO IN DIREZIONE DEL CENTRO
DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09 : 15.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.05 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON UN ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 : 45.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 08.30 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON LUN ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 : 15.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO ... (Leggi)