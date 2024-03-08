Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09:15 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 09.05 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO AL MOMENTO CI SONO CODE TRA L’INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE Roma
PASSIMAO AL RACCORDO ANULARE
ALTRO INCIDENTE IN CAREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VIA APPIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E VIA SALARIA
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI VIA ARDEATINA
PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO
CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIAL EST
ORA LE CONSOLARI:
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DALLA STORTA E TOMBA DI NERONE
CODE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 : 45.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 08.30 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON LUN ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 : 15.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 07 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO ... (Leggi)