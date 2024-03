Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 09 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 8 marzo 2024)DEL 8 MARZOORE 09.05 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO CON UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO AL MOMENTO CI SONO CODE TRA L’INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONEPASSIMAO AL RACCORDO ANULARE ALTRO INCIDENTE IN CAREGGIATA INTERNA CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E VIA APPIA E PROSEGUENDO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E VIA SALARIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAFIUMICINO E LA VIA DEL MARE E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DI VIA ARDEATINA PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIAL EST ORA LE CONSOLARI: CODE A TRATTI SU VIA CASSIA DALLA STORTA E TOMBA DI NERONE CODE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE ...