Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08:45 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 08.30 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON LUN NCIDENTE SU VI ACRISTOFORO COLOMBO AL MOMENTO CI SONO CODE TRA L0’INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE PASSIMAO AL RACCORDO ANULARE IN CAREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO E PROSEGUENDOPIU AVANTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E L’A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIAL EST ORA LE CONSOLARI: CODE SU VIA CASSIA DALLA STORTA E TOMBA DI NERONE SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO DA SARA ...
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