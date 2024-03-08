Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08:45 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 08.30 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
INIZIAMO CON LUN NCIDENTE SU VI ACRISTOFORO COLOMBO AL MOMENTO CI SONO CODE TRA L0’INFERNETTO E VIA DI MALAFEDE
PASSIMAO AL RACCORDO ANULARE
IN CAREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E L’A24 Roma TERAMO E PROSEGUENDOPIU AVANTI TRA VIA CASILINA E VIA APPIA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA LAURENTINA E L’A24 Roma TERAMO
PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO
CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIAL EST
ORA LE CONSOLARI:
CODE SU VIA CASSIA DALLA STORTA E TOMBA DI NERONE
SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
E SU VIA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
TUTTO IN DIREZIONE CENTRO
DA SARA ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08 : 15.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 07 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 20 : 30.Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
SUL ... (Leggi)