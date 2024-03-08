Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 08:15 (Di venerdì 8 marzo 2024)Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO
INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE
IN CAREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA
IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA CASILINA E L’A24 Roma TERAMO
PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO
CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST
SU VIA PONTINA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma
ORA LE CONSOLARI:
CODE SU VIA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA
SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI
E SU VIA SALARIA E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE,
TUTTO IN DIREZIONE CENTRO
DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 07 : 30.Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
TRAFFICO INTENSO ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 20 : 30.Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI
NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
SUL ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 19 : 45.Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI
NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA RegioneLazio
A CAUSA DI ... (Leggi)