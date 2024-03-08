Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2024 ore 07:30 (Di venerdì 8 marzo 2024) Viabilità DEL 8 MARZO 2024 ORE 07.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE IN CAREGGIATA INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA CASILINA E L’A24 Roma TERAMO PROSEGUENDO VERSO IL CENTRO SUL TRATTO URBANO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIAL EST SU VIA PONTINA SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma ORA LE CONSOLARI: CODE SU VIA CASSIA DALLA STORTA ALLA GIUSTINIANA SU VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SU VIA SALARIA E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO IN DIREZIONE CENTRO DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È ...Leggi tutta la notizia su romadailynews
APPROVATO IL PIANO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ NELLA REGIONE LAZIO
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 20 : 30. Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 19 : 45. Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DI ... (Leggi)
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2024 ore 19 : 15. Viabilità DEL 7 MARZO 2024 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN ... (Leggi)
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