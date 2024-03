Via Farini a Bologna | la telecamera è spenta | le multe ancora non ci sono

(Di venerdì 8 marzo 2024), 8 marzo 2024 - La corsia preferenziale che dovrebbe attivarsi oggi in viaè stata costruita in mattinata: le strisce giallestate appena completate dagli operai, mentre i cartelli, ossia la segnaletica verticale c’è ma è coperta. Le auto, dunque, continuano a passare tranquillamente nel tratto interessato, proseguendo la loro corsa in direzione via Barberia. Ma il traffico ne risente, perché tra i macchinari attivi per disegnare le strisce sull’asfalto e i veicoli in coda al semaforo, i clacson che suonanoparecchi. Non èchiaro quando sarà accesa la, forse nel giro di qualche giorno. Sta di fatto che, una volta scoperti i cartelli leposessere elevate anche dai vigili che potrebbero appostarsi ...

