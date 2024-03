Vezzali | la giornata senese Santa Maria e Panathlon

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un’ospite d’eccezione per ilClub di Siena, nella conviviale di marzo che si terrà questa sera all’hotel Garden. Valentina, ex fiorettista che ha fatto la storia della scherma italiana e mondiale, sarà infatti la relatrice della serata dedicata alle donne con la partecipazione in interclub di Inner Wheel e Soroptimist. Valentina, jesina classe ‘74 e membro delClub della sua città natale, ha al proprio attivo tantissime medaglie tra le quali le più prestigiose sono le 9 dei Giochi olimpici, di cui 6 d’oro, e le 26 dei Mondiali, 16 di queste del metallo più prezioso. Al termine della sua eccezionale carriera sportiva Valentinaha intrapreso anche un percorso politico importante che l’ha portata nel 2013 a essere eletta alla Camera dei deputati con Scelta ...