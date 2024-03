Verona | Baroni | «A Lecce solo bei ricordi | per vincere lì…»

(Di venerdì 8 marzo 2024) Marco, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro ilMarco, allenatore dell’Hellas, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A contro il. RITORNO A– «bei, c’è stato modo di scrivere belle pagine da giocatore prima e da allenatore poi, ho dato tutto quello che avevo». PARTITA – «Folorunsho è rientrato in settimana, si è allenato e sta bene, valuteremo se dall’inizio o no. La partita sarà complicata, l’avversario ha sicuramente delle certezze in più di noi ma dovremo essere bravi a stare dentro la partita, non possiamo non centrare la prestazione. Serve fare punti, noi siamo cambiati tanto, abbiamo ...

Verona : chi è Swiderski - l'attaccante polacco che ha tolto Baroni dalla zona retrocessione. La situazione del Verona in Serie A è ancora in bilico, seppur un passo importante sia arrivato dalla vittoria per 1-0 contro il Sassuolo.... (calciomercato)

Verona : chi è Swiderski - l'attaccante polacco che ha tolto Baroni dalla zona retrocessione. La situazione del Verona in Serie A è ancora in bilico, seppur un passo importante sia arrivato dalla vittoria per 1-0 contro il Sassuolo.... (calciomercato)

Verona-Sassuolo - Baroni : “Siamo contenti per i tifosi - ma il percorso è lungo”. “Oggi era una partita difficile, sofferta, contro una squadra di grande qualità. Era fondamentale vincere, siamo contenti per i tifosi , ma non abbiamo fatto ... (sportface)

Baroni: "A Lecce solo bei ricordi e pagine di storia: ho dato tutto quello che avevo": Folorunsho è rientrato in settimana, si è allenato e sta bene, valuteremo se dall'inizio o no. La partita sarà complicata, l'avversario ha sicuramente delle certezze in più di noi ma dovremo essere ...pianetalecce

Verona, Baroni: “A Lecce per non perdere No, per vincere. In giallorosso solo bei ricordi”: Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato della sfida tra Lecce e Verona in programma domenica alle ore 12.30 ...calciolecce

Baroni: “A Lecce per vincere, non per non perdere”: Marco Baroni, tecnico dell'Hellas Verona, ha presentato la sfida in programma domenica alle 12.30: le sue dichiarazioni ...calciohellas