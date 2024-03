Verona | Baroni | “A Lecce per vincere | Folorunsho recuperato”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il tecnico delMarcoha parlato, in conferenza stampa, a due giorni dalla sfida da ex al Via del Mare con il: “Dobbiamo iniziare a fare punti anche in trasferta. I ragazzi arrivati a gennaio iniziano a integrarsi e a capire meglio la lingua. Dobbiamo migliorare in tanti aspetti del gioco. La lotta salvezza resterà aperta fino alla fine. Non facciamo calcoli di classifica, puntiamo solo a”. Sulle scelte di formazione: “è tornato in gruppo in settimana. Sarà della partita. Deciderò se dall’inizio o dalla panchina. Davanti ho tanta scelta. Tutti avranno il loro minutaggio. Dipenderà molto da come si metterà la partita. Non ci sarà Dawidowicz. Al suo posto potrebbe giocare Cabal, che sta facendo bene a sinistra ma può fare anche il centrale. Magnani sarà della ...

