Verissimo | tra gli ospiti del weekend Riccardo Scamarcio |  Emma Bonino ed Emanuele Filiberto

(Di venerdì 8 marzo 2024), tra glidi Silvia Toffanin del 9 e 10 marzo 2024 ci sono, Bugo e Federica Panicucci insieme a Roberto Poletti Sabato 9 e domenica 10 marzo, alle ore 16.30 su Canale 5,in compagnia di, condotto da Silvia Toffanin. Sabato si racconta, protagonista di Race for Glory: Audi vs Lancia, al cinema dal 14 marzo. In studio Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dall’11 marzo, tutti i giorni, dalle ore 10.55, in diretta su Retequattro, con Mattino 4. Prosegue la carrellata dei personaggi più amati di Terra Amara: questa settimana sarà ospite Erkan Bekta?, l’attore che nella serie ...

Verissimo - Michelle Hunziker : “Ilary Blasi nel momento più difficile ha dimostrato classe e quando ha parlato lo ha fatto con eleganza”. Hanno trascorso Capodanno insieme (e con loro c’erano anche i rispettivi fidanzati), e ora Michelle Hunziker e Ilary Blasi hanno un weekend in sospeso da ... (ilfattoquotidiano)

Rete Di.Re a Cityrumors : “Hunziker ha dato un messaggio falso a Verissimo : durante la pandemia non abbiamo mai chiuso ed è tutto dimostrabile”. “Non dimenticheremo mai il periodo della pandemia Covid-19, quando tutti erano chiusi, servizi sociali inclusi, abbiamo fatto il doppio del lavoro per aiutare ... (cityrumors)

8 marzo, Meloni: continuiamo a lavorare per pari libertà delle donne: Pordenone, 8 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Teatro Verdi di Pordenone in occasione della firma dell'accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il ...libero

La grande cucina italiana, Ivo Boggini: non chef, "solo cuoco": Roma, 8 mar. (askanews) - A Via Laghetto c'è un angolo di Milano, della vecchia Milano, alle spalle del Duomo e di Palazzo Reale, dove tutti i giorni uno chef, pardon un cuoco, dà da mangiare, come di ...libero

Bambini in viaggio in Valle d'Aosta, fra storia e tradizione: Aosta, una piccola Roma tra le Alpi È proprio vero chead Aosta tutto parla di Roma, a cominciare dal nome stesso della città, quella Augusta Prætoria fondata da Ottaviano Augusto nel 25 a.C. lungo la ...tg24.sky