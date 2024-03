“Verissimo” | gli ospiti del 9 e 10 marzo 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) In onda alle 16.30 Sabato 9 e domenica 10, alle ore 16.30 su Canale 5, weekend in compagnia di “”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato si racconta Riccardo Scamarcio, protagonista di Race for Glory: Audi vs Lancia, al cinema dal 14. In studio Federica Panicucci e Roberto Poletti, in onda dall’11, tutti i giorni, dalle ore 10.55, in diretta su Retequattro, con “Mattino 4”. Prosegue la carrellata dei personaggi più amati di “Terra Amara”: questa settimana sarà ospite ErkanBekta?, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Abdülkadir Keskin. Si parlerà di amore con Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che dopo sette anni di fidanzamento, tra qualche mese, convoleranno a nozze. Inoltre, tutte le emozioni dei primi ballerini del Teatro Alla Scala Virna Toppi e Nicola Del Freo, neogenitori della ...