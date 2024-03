“Verde Quadro” | l’avellinese Graniero sul podio di ReStarApp

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCon, innovativa piattaforma di progettazione del, la giovane imprenditrice avellinese Liliana(26 anni, da Lacedonia) si è aggiudicata il secondo premio di startup assegnato nell’ambito dell’edizione 2023 del Campus ReStartApp, promosso e realizzato da Fondazione Edoardo Garrone in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, capofila di un partenariato composto da Ente Parco del Beigua, Comune di Sassello (SV), Comune di Campo Ligure (GE), Coopfond Spa, Legacoop Liguria e Fondazione De Mari, con un contributo di Fondazione Carige.è un progetto innovativo e sostenibile che si propone di rivoluzionare il concetto di agricoltura domestica attraverso l’uso di carta seminata. Questa soluzione permette di creare ...

