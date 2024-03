Verbali di Amara | a Davigo 1 anno e 3 mesi anche in appello

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nessuna revisione della condanna, nessuno sconto di pena: Piercamilloè stato condannatonel secondo grado di giudizio per il caso della diffusione deisegreti sulla Loggia Ungheria. La Corte d'di Brescia ha infatti confermato la condanna a 1e 3di reclusione (con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario) per rivelazione del segreto d'ufficio, la stessa pena che venne inflitta all'ex consigliere del Csm nel giugno scorso nel processo di primo grado., ora in pensione, era presente in aula al momento della lettura del verdetto ma dopo la sentenza ha lasciato il palazzo di giustizia di Brescia senza rilasciare nessuna dichiarazione a telecamere e giornalisti. "Continuo ad essere convinto dell'innocenza del mio ...

