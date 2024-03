Ventottesima giornata Basket Eurolega 2023 2024 | Bologna domina un tempo | poi si arrende all’Olympiacos

(Di venerdì 8 marzo 2024) Un secondodisastroso costa alla Virtus la decima sconfitta continentale, ed ora la strada verso i playoff si fa in salita. Nellagioca uno strepitoso primo, chiuso in vantaggio di nove punti, per poi crollare improvvisamente nella ripresa sotto i colpi dell’Olympiacos che trionfa per 74-69. Adesso ellenici e felsinei sono appaiati al terzo posto in classifica: OLYMPIACOS-VIRTUS74-69si butta via nel secondodopo aver dettato legge per tutta ...

LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: si gioca per salvare l’onore: Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Partizan, match valido per la Ventottesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Ennesima ...oasport

Perugia-Ancona, streaming gratis e diretta TV in chiaro Dove vedere Serie C: Tutte le informazioni per seguire il match di Serie C tra Perugia-Ancona, in programma sabato 9 marzo alle ore 16.15 allo stadio Renato Curi.news.superscommesse

Attenzione agli inizi sprint del Torino: solidissimo nei primi 45’, l’80% dei gol subiti nel 2T: Dopo la vittoria per 2-1 sulla Juventus, domani torna in campo il Napoli. Gli azzurri apriranno la Ventottesima giornata di Serie A ospitando il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra ...tuttonapoli