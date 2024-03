Venditore abusivo di mimose | 70 mazzi sequestrati e 500 euro di multa

(Di venerdì 8 marzo 2024) Jesi (Ancona), 8 marzo 2024 –di70proprio nel giorno in cui si festeggia la donna. Nell’ambito dei servizi in abiti civili predisposti oggi dalla polizia locale contro la vendita abusiva di fiori da parte di soggetti che non rispettano le normative regionali, sono stati70dia un riche aveva l’autorizzazione alla vendita itinerante con obbligo di restare su uno stesso posto per massimo di un’ora e che invece vi era rimasto l’intera mattinata. Allo stesso sono state comminate 500di. Ilera stato già in passato sanzionato dalla polizia locale di Jesi e da quella di un altro Comune per ...

