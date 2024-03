Vendita di alcolici ai minorenni. Il gestore dell'attività si difende

(Di venerdì 8 marzo 2024) Nega con forza di aver vendutoai minori ilcommerciale sottoposta a controlli del Commissariato nell’ultimo corso di Carnevale, e denunciato – insieme ad un dipendente – dagli agenti di polizia. E lo fa attraverso il suo legale Enrico Carboni, che ne ha assunto la difesa. "Il giorno dell’accertamento – spiega l’avvocato Carboni – sono stati individuati dei ragazzi con deglinelle vicinanze del negozio, ma è da dimostrare che abbiano acquistato quelle bevande proprio all’internoin questione". Durante i corsi mascherati sono svariate le attività commerciali, i banchi ambulanti, i chioschi... aperti. "Non è da escludere quindi che l’acquisto di queste bevande si sia consumato altrove". In ogni caso, il"nega assolutamente ...

