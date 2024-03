"Vendeva segreti militari alla Cina": arrestato un soldato dell'esercito Usa: Nell'occhio del ciclone è finito il sergente Korbein Schultz fermato per aver diffuso dozzine di documenti di sicurezza sensibili ad un contatto di Hong Kong ...ilgiornale

Militare Usa arrestato per aver venduto segreti americani alla Cina in cambio di 42 mila dollari: Militare Usa arrestato per aver venduto documenti alla Cina in cambio di 42 mila dollari, tra i quali il piano degli Stati Uniti in caso di attacco cinese a Taiwan.lettera43

Gli USA indagano su un furto tecnologico legatoo alla AI di Google: Un ex ingegnere di Google è stato accusato di aver rubato tecnologia per l'intelligenza artificiale da Mountain View mentre lavorava segretamente per due società cinesi. Il Dipartimento di Giustizia h ...informazione