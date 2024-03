Vecchioni si becca una querela da La Russa jr | lo accusò di furto a casa sua | Scanzi rise di gusto video

(Di venerdì 8 marzo 2024) “Non so se posso raccontare questo aneddoto, vabbè, sì, è andato in prescrizione, era il 1997, mia figlia organizzò una festa, per i suoi 14 anni, anostra, aarrivarono molti ragazzi, tanti minorenni, ebbene, poi ho scoperto che mi avevano rubato di tutto, dai portasigari alle mutande, avevano scappato tutto… e sapete chi c’era tra quei ragazzi? Dico il nome, così capite chi è il padre: Geronimo…”, dice nelRobertodal palco de La Gaberiana, a Firenze. Era il luglio dello scorso anni, accanto a lui si sbellicava Andrea, divertitissimo per quell’aneddoto che accusa il figlio del presidente del Senato La. Peccato che mai il ragazzo, all’epoca giovanissimo, sia stato indagato e incriminato pero per danneggiamento. Ecco ...

Vecchioni querelato da La Russa jr. Il cantante ascoltato in procura: Roberto Vecchioni è stato querelato per diffamazione da Geronimo ... "Un bel po' di loro la polizia li becca. Non devo fare nomi, dirò come si chiama il ragazzo così si capisce chi era il padre. Il ...ilgiornale

Roberto Vecchioni sentito in procura a Firenze dopo querela per diffamazione di Geronimo La Russa: A quel punto denuncio e un po’ di loro li beccano. Dico solo come si chiamava il ragazzo così si capisce chi è il padre. Il ragazzo si chiama Geronimo. Tutto è finito in una bolla di sapone”.ilfattoquotidiano