Vasto | sorpreso a consegnare droga | arrestato

(Di venerdì 8 marzo 2024). La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Nella scorsa notte, gli agenti del Commissariato-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Brindisi all’angolo con via Parma, hanno notato un uomo che, a passo svelto e con delle banconote tra le mani, si stava dirigendo verso un soggetto a bordo di un’auto in sosta e con motore acceso.Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando l’uomo, in modo furtivo, ha consegnato le banconote al conducente dell’auto in cambio di qualcosa.Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di un contenitore ovale con all’interno 3 ...