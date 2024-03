Vasco Rossi | Libera e Se Mi Va è il suo regalo per la festa della donna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 8 marzo 2024) In un’epoca come la nostra in cui la musica, sempre più liquida e smaterializzata, spesso non è altro che un mero sottofondo ad altre attività, le canzoni disono entrate sottopelle ad almeno due generazioni di fan, che non lo considerano semplicemente una star, ma un impareggiabile portavoce delle loro stesse vite, riflesse come in uno specchio tra le parole dei suoi brani.ha più volte messo a disposizione la sua creatività anche per alcune artiste femminili, mostrando una capacità non comune di immedesimarsi nei loro sentimenti e nelle loro emozioni più profonde: pensiamo alle splendide E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo, Vuoto a perdere di Noemi e Finalmente iodi Irene Grandi. Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaminge Se Mi Va, l' omaggio del rocker di Zocca per la ...