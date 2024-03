Vallo di Diano | Fratelli d’Italia nelle caserme delle forze dell’ordine per esprimere solidarietà

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDomani 9 marzo, gli esponenti politici salernitani del coordinamentodidi, saranno presenti presso leperai militari.“Un atto di vicinanza, sostegno e gratitudine alleche prestano servizio sul nostro territorio, cosa che si rende necessaria soprattutto in un momento storico in cui i servitori dello Stato vengono sovente fatti oggetto di attacchi e delegittimazione” – spiegano. Un incontro che, come fa sapere FdIdi, non vedrà simboli di partito e che prevedere alle ore 17.00 la visita al Comando Compagnia ...

Progetto Viaggio nel Vallo Diano a Monte San Giacomo. Dal 27 AL 30 Dicembre a Monte San Giacomo tanti eventi e la “Sagra r’ Patan’ e cicc” per salutare in allegria il 2023 Il Progetto “ Viaggio nel Vallo di ... (puntomagazine)

Criminalità nel Cilento - Villani : “Appello al Ministro Piantedosi per contrastare l’ondata di furti nel Cilento e ne Vallo di Diano”. L’appello della Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno: “Occorre un intervento immediato delle istituzioni e un maggiore ... (puntomagazine)

M5S, Villani: “Sosteniamo Montesano sulla Marcellana in corsa per il titolo di Miglior Borgo d’Italia 2024”: Stampa “Montesano sulla Marcellana, incantevole gioiello della provincia di Salerno, si erge fiero come candidato al prestigioso titolo di Miglior Borgo d’Italia 2024. La Coordinatrice del Movimento 5 ...salernonotizie

Proseguono le riaperture delle strade provinciali chiuse per pericolo valanghe: Restano chiusi alcuni tratti nelle alte valli Gesso, Maira e Po. In valle Stura liberata dalla neve la strada da Demonte a San Giacomo Proseguono le riaperture di strade provinciali chiuse per ...cuneodice

Polla, tentano di rubare in un albergo: i ladri fuggono senza bottino: Ancora ladri in azione nel Vallo di Diano. Tentato furto nella notte in un albergo di Polla. I malviventi hanno tentato di portare via la cassaforte ma non ci sono riusciti e sono fuggiti a bordo di..ilmattino