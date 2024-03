Valle telesina | sospeso cantiere edile e sanzionati imprenditori

(Di venerdì 8 marzo 2024)per violazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Continuano i controlli per prevenire furti in abitazione. Il 7 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento hanno sanzionato un professionista e treedili a Telese Terme in provincia di Benevento. hanno ricevuto le sanzioni per aver commesso diverse violazioni in occasione della realizzazione di un immobile privato. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. I militari al termine dell’ispezione hanno ...

Piscina Seneta - successi in vasca per i giovani atleti della Valle Telesina. Comunicato Stampa – Gianluca Brignola Piccoli campioni crescono. Dalla Valle Telesina alla ribalta regionale il passo è breve. Ancora successi per i ... (fremondoweb)

Furti in abitazione in Valle Telesina : rubato anche un fucile. Tempo di lettura: < 1 minutoUn fucile e oggetti preziosi in oro sono stati sottratti da ignoti malviventi nel corso di due distinte incursioni in due ... (anteprima24)

Giugliano in Campania: un inseguimento di 10 chilometri. Indagini in corso, nell'abitacolo trovati attrezzi da scasso: Si è protratto per oltre 10 chilometri l’inseguimento di una Fiat Bravo bianca. I Carabinieri della sezione radiomobile ...reportweb.tv

Valle telesina, cantiere edile sospeso: sanzioni per 40mila euro. Controlli in strada e contro i furti in casa: I carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella giornata di ieri, a Telese Terme, nel corso degli ordinari controlli finalizzati alla ...ntr24.tv

Valle telesina. CONTINUA L’AZIONE DI PREVENZIONE DEI FURTI IN ABITAZIONE E DEI SINISTRI STRADALI.: In ottemperanza a quanto deliberato presso la Prefettura di Benevento in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica proseguono le attività sul territorio della provincia ...tvsette