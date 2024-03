Valencia vs Getafe – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 marzo 2024) Sabato 9 marzo pomeriggio al Mestalla si affronteranno due squadre che lottano per il vertice della Liga: ilaccoglierà ilin un’intrigante sfida. Ilsi trova attualmente al nono posto in classifica, con 37 punti ottenuti in 26 partite di campionato, mentre iloccupa l’undicesima posizione, a due punti dagli avversari, avendo giocato una partita in più. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlera in vantaggio per 2-0 contro i leader della divisione Real Madrid lo scorso fine settimana, con i tentativi di Hugo Duro e Roman Yaremchuk che hanno portato i Los ...