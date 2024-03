Valbondione | bloccate sulla ferrata | 2 ragazze salvate dal campione di arti marziali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 8 marzo 2024). Stava camminando lungo un sentiero in località Beltrame, nel territorio di, quando ha notato da lontano duesu unae senza pensarci due volte si è precipitato a recuperarle. IldiBruno Danovaro ha salvato così due bergamasche nella mattinata di giovedì (7 marzo). Danovaro, milanese di 56 anni, imbattuto da 115 incontri, aveva raggiunto l’alta Val Seriana per un allenamento in quota in vista della prossima gara in programma il 28 aprile in Svizzera: “Oltre alla preparazione in palestra – spiega – , durante la settimana mi reco spesso in montagna per fare escursioni che mi permettono di migliorare l’ossigenazione”. Così giovedì mattina è arrivato di buon’ora a ...