Valanga di gol per le italiane in Europa | sorridono tutti in EL e Conference

(Di venerdì 8 marzo 2024) Una giornata molto positiva per le squadrein: risultati importanti inLeague eLeague. Un giovedì di sicuro positivo per lein. Dopo la sconfitta con annessa eliminazione della Lazio contro il Bayern Monaco, ci si aspettava una ripresa da parte dei nostri club. E cosi, nel giovedì di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Fiorentina a valanga sul Frosinone (5-1) : primo gol viola per Belotti - a segno anche Ikoné - Quarta - Nico e Barak. Fiorentina - Frosinone 5-1 Marcatori : 16'pt Belotti , 19'pt Ikonè, 42'pt Martinez Quarta ; 8'st Nico Gonzalez, 22'st Mazzitelli, 42'st Barak . Fiorentina (4-4-2) : ... (Leggi)

Bologna a valanga sul Lecce! Quattro gol e zona Champions League vicina. Bologna -Lecce è terminata con il punteggio di 4-0. Successo fondamentale per la squadra di Thiago Motta, che si av vicina alla zona Champions League . valanga – ... (Leggi)

Sul Sassuolo una valanga chiamata Napoli : finisce 6-1 - il festival del gol. Vittoria netta del Napoli , che nel recupero della ventunesima giornata di Serie A batte per 6-1 al Mapei Stadium il nuovo Sassuolo di Emiliano Bigica. Dopo il ... (Leggi)

CONFERENCE, Gli altri risultati: Fenerbahce a Valanga: La Fiorentina soffre e non poco, ma alla fine vince e 3-4 al 95' nell'andata dell'ottavo di finale di Conference League. Nelle altre partite della serata di giovedì ...firenzeviola

Roma-Brighton, Valanga giallorossa e un piede nei quarti di Europa League: Il marchio di Daniele De Rossi. La Roma surclassa il Brighton dell'amico Roberto De Zerbi 4-0 e ipoteca la qualificazione ai quarti di ...iltempo

Europa League, ottavi di finale: Liverpool a Valanga, pari in extremis del Leverkusen: Vittoria esterna per 5-1 dei Reds che ad Anfield difenderanno i tre gol di vantaggio, tedeschi la riprendono nel finale in casa del Qarabag ...forzaroma.info