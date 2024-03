Vacanze? Per me questa parola è come l' unicorno | Meloni e la frase al bar

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giornata di incontri e di bagni di folla per il premier Giorgia. Prima un intervento al Teatro Verdi per la firma degli accordi sui fondi di coesione e sviluppo tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il governo, poi la visita alla fiera della floricoltura e della vivaistica: bagno di folla a Pordenone per la premier Giorgiache oggi ha presenziato all'intesa che sblocca 190 milioni in favore della regione per 17 interventi strategici. Il presidente del Consiglio domani sarà in Umbria, martedì a Trento e Bolzano, mercoledì in Toscana. I fondi "sono straordinariamente importanti per una nazionela nostra", ha detto prima di chiamare sul palco tutti i sindaci della zona. "Siamo a oltre la metà delle firme con tutte le Regioni italiane. Non si tratta solo di trasferire le risorse - ha sottolineato -. Nella precedente ...