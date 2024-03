Usb Discriminazioni sul lavoro Vedova con figlio ottiene orario compatibile con vita familiare

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoL’ufficio legale dell’Usb di Taranto, nella persona dell’avvocato Mario Soggia,un importante risultato: una lavoratrice, madre di un bambino in tenera età e, può tornare al precedenteantimeridiano, in modo da conciliare. La lavoratrice viene quindi messa in condizione di lavorare e crescere serenamente suo, nonostante l’atteggiamento discriminatorio dell’azienda. I FATTI Assunta regolarmente con le modalità contrattuali previste, ha continuato a prestare la sua attività lavorativa, anche dopo la nascita dele soprattutto dopo la morte del marito, momento a partire dal quale ha dovuto occuparsi da sola del bambino. Avendo iscritto il bambino in un asilo ...

