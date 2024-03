Usa | “Rischio attentati a Mosca nelle prossime 48 ore”

(Di venerdì 8 marzo 2024) L'Ambasciata statunitense in Russia ha pubblicato un'allerta sul proprio sito web consigliando ai cittadini americani di evitare i grandi raduni a48 ore a causa di possibiliterroristici."L'ambasciata sta monitorando notizie secondo cui estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a, inclusi i concerti, e i cittadini statunitensi dovrebbero essere avvisati di evitare grandi raduni48 ore", si legge nel messaggio ripreso anche dal ministero degli Esteri britannico sul proprio sito.

