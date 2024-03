Usa | proteste pro Palestina davanti alla Casa Bianca

Nell’Argentina di Milei milioni di nuovi indigenti. Proteste in piazza in difesa delle mense sociali - a rischio chiusura causa tagli. La svalutazione del peso di oltre il 50% decisa a dicembre dal governo di Javier Milei , unita all’inflazione, che a gennaio è stata del 20,6%, ha generato in ... (Leggi)

Non funziona il riscaldamento - scuola primaria chiusa per 2 giorni. Le proteste : “Ogni settimana gli stessi problemi in tutto il territorio”. Il 26 e il 27 febbraio la scuola primaria Baracca ad Asti sarà chiusa 2 giorni per una rottura all’impianto di cui mancano i pezzi di ricambio. L'articolo Non ... (Leggi)