Usa | Mosca | rischio attentati terroristi

(Di venerdì 8 marzo 2024) 2.30 L'Ambasciata Usa in Russia ha pubblicato un'allerta sul proprio sito web consigliando ai cittadini americani di evitare i grandi raduni anelle prossime 48 ore a causa di possibilici. "L'ambasciata sta monitorando notizie secondo cui estremisti hanno piani imminenti per prendere di mira grandi raduni a, inclusi i concerti, e i cittadini Usa dovrebbero evitare grandi raduni nelle prossime 48 ore",si legge nel messaggio ripreso anche dal ministero degli Esteri britannico.

Audio intercettati da Mosca - la spiegazione di Berlino : “Errore di un generale - si è collegato da Singapore usando una linea non sicura”. Un “Errore individuale” e caso chiuso: così la Germania spiega ufficialmente come la Russia sia venuta in possesso di un conversazione riservata tra i vertici ... (Leggi)

Truppe Nato in Ucraina e Mosca contro i caccia Usa : cosa può succedere. "L'Occidente sta giocando con il fuoco" mentre discute dell'opportunità di inviare Truppe della Nato in Ucraina , ha dichiarato il portavoce del Cremlino, ... (Leggi)

Putin e il selfie con Jorit, la strategia per sedurre l’Italia che guida il G7: Mosca confida nella vittoria di Trump negli Usa per proporre la pace a Kiev alle sue condizioni e spera che possa essere Meloni a farsene portavoce in Europa, ammorbidendo il suo atlantismo Mosca — ...repubblica

Germania, Putin usa la Disinformatia come arma: Mosca tenta di dividere il fronte avversario per diminuire il sostegno all'Ucraina e scommettere sulla propria vittoria a lungo termine. Con il congresso Usa in stallo sull'approvazione di nuovi aiuti ...italiaoggi