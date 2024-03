Usa | Boeing 777 perde una ruota al decollo | distrutte diverse auto in un parcheggio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 marzo 2024 - Paura a bordo di un777 della United Airlines costretto a un atterraggio di emergenza dopo aver perso unadel carrello durante ilda San Francisco. Il volo, che era diretto a Osaka in Giappone, è stato deviato all'Aeroporto Internazionale di Los Angeles, dove ha toccato terra senza registare problemi per i 235 passeggeri e 14 membri di equipaggio. BREAKING: United Airlines777 loses tire while taking off from San Francisco, crushing cars on the ground. pic.twitter.com/VvQHqIrMjP — Not A Number (@myhiddenvalue) March 8, 2024 Il grosso e pesante pneumatico staccatosi dal carrello è precipitato in undi San Francisco danneggiandovetture, ma senza ferire nessuno. In queste ore il video del momento del ...