Urso | ' cinque multinazionali interessate all' ex Ilva'

(Di venerdì 8 marzo 2024) "Per l'ci sono". Lo ha detto il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfooggi a Genova per incontrare i lavoratori e i sindacati dell'ex. Il ministro ha detto che "qualunque investitore entrerà verrà applicata la norma del golden power, la procedura per cui il governo può porre dei divieti o prescrizioni per garantire il livello produttivo e gli investimenti".

