Uomini e Donne | risate e sorprese alla sfilata del trono Over

Anche per l'accesso al cibo - donne e bambine soffrono la fame più degli uomini. Sono 150 milioni in più. Lo rivela il rapporto di Azione contro la Fame sulla disparità di genere tra le persone che muoiono di fame. Per quanto si possa dire che «la fame non guarda in faccia nessuno», in realtà le cose non vanno così: la fame si manifesta, infatti, in modo molto più ... (Leggi)