Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 8 03 24

(Di venerdì 8 marzo 2024) Oggi vi chiedo di portare un pochino di pazienza se dirò qualche fregnaccia più del solito, ma ho tipo 38.5 di febbre. Si vede che la notte in bianco per vedere e commentare quell’appassionantissimadel Grande Fratello da 15% di share (ahahahahaha, cos’è che dicevi Affonzo? “Il pubblico è meno stupido di ciò che si possa pensare“?… e ‘nfatti!) ha lasciato i suoi infausti strascichi. Non avevo la febbre da almeno 7/8 anni, li mortacci, quindi non c’ero più abituata. E se mi sentivo un po’ come l’uomo medio – che appena supera i 36.5 prepara i suoi funerali che manco la Regina Elisabetta – già prima delle 14.45, poi ci ha pensato ladia darmi la mazzata finale. Ora, essermi sorbita 4 ore di Perletti e Falsita ieri sera non era già sufficiente, come purga settimanale? Che ho fatto di male ...