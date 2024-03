Uomini e Donne | Ernesto Russo racconta l’esatto momento in cui ha capito che Ida Platano non era la donna per lui e c’entra Mario Cusitore

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 8 marzo 2024), attuale cavaliere del parterre di, è approdato in trasmissione come corteggiatore di Ida, ma ha poi deciso di terminare la conoscenza con la tronista.era stato già in trasmissione otto anni fa, ed il suo ritorno ha fatto scalpore anche per il suo cambio di look. Intervistato dalla rivista ufficiale della trasmissione, l’uomo hato di come sia cambiata la sua vita negli ultimi anni lontano dalla tv.il cavaliere che in questi anni ha fatto molti viaggi come volontario in paese che vivono situazioni difficili e di guerra come Ucraina e Giamaica, che lo hanno cambiato molto. Questo suo bisogno di aiutare gli altri, deriva da una sua situazione personale pesante, che ha superato ed ha deciso ...