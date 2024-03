Uomini e Donne | commenti a caldo 8 03 2024

Borgosesia: Donne Stra-Ordinarie, 1l 15 marzo si parla di artiste che ce l'hanno fatta: Non poche in assoluto, poche rispetto agli Uomini. Nelle arti, nella scienza, nello sport. Ce ne sono poche non perché le Donne siano da meno, ma perché gli ostacoli per le Donne sono stati ...valsesianotizie

Dall’operaia edile all’allevatrice: sei Donne ci dicono che i lavori “da Uomini” non esistono più: Preferisce declinare il suo lavoro al maschile, ovvero «ispettore portuale» perché, dice Federica Angeli, «per me non esiste nessuna differenza: Uomini e Donne sono competenti allo stesso modo».messaggeroveneto.gelocal

Festa della Donna 2024, Bandecchi (AP): “Il calo demografico è la rovina dell’Italia e si licenziano le lavoratrici incinte”: Quindi certe cose non vengono chieste solo a una donna, vengono chieste anche agli Uomini. Nelle aziende che gestisco io, le Donne percepiscono stipendi uguali a quelli degli Uomini. E la maggior ...tag24