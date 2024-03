Uomini e Donne anticipazioni oggi | Ernesto lascia tutti a bocca aperta!

“Mente - ora non ci sono più dubbi”. Uomini e Donne - prove schiaccianti contro Ida Platano : la redazione indaga. A questo punto il pubblico di Uomini e Donne non ha più dubbi. E il giudizio su Ida Platano non può che essere negativo. C’entra, ancora una volta, Mario. ... (caffeinamagazine)

Cei: dall’8xmille in 10 anni 307 i progetti in favore delle Donne: La Chiesa italiana ha favorito in più di 40 Paesi progetti di formazione e supporto alle Donne vittime di violenza, avviamento di attività generatrici di reddito e promozione di un’agricoltura ...chiesadimilano

Violenza sulle Donne, in mostra a Bologna sei abiti per sei storie di vittime degli Uomini: Non ti dimenticherò: l’abito diventa una tela di un pittore sulla quale scrivere gli oltre cento nomi di Donne vittime di violenza nel solo 2023. Un modo per fissare nella mente, senza farli fluire ...corrieredibologna.corriere

8 marzo, Bandecchi canta a Radio Rock: “Donne e Uomini uguali nei diritti e nei doveri”: Il Primo cittadino di Terni a seguito della canzone ha tenuto a ricordare che “Donne e Uomini sono esattamente identici nei diritti e nei doveri”, e prosegue “hanno una sola differenza nello genere e ...tag24