Uomini e Donne | anticipazioni 8 marzo | Ernesto ha chiuso definitivamente con Barbara

Rose Villain a FqMagazine : “Agli uomini che si sentono un po’ ‘cowboy’ dico : piangete ca**o - apritevi. Piangere non è da donne - non è una cosa per fig**tte!”. “La tristezza per me è un sentimento positivo”. Così Rose Villain a FqMagazine su “Brutti Pensieri” feat. ThaSup, contenuta nel nuovo album “Radio Sakura”. In ... (ilfattoquotidiano)