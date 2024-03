Uno sciopero ’elettrico’ con presìdio a Siena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lodei lavoratori elettrici del gruppo ENEL indetto da Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil, riguarderà anche la Toscana (dove Enel conta 2.600 addetti) e ovviamente. E’ previsto uncon sindacati, lavoratori e lavoratrici davanti alla sede operativa in Strada del Petriccio e Belriguardo, dalle ore 8 alle 11. I sindacati hanno proclamato locontro le decisioni del management di Enel che vorrebbe appaltare la maggior parte delle attività elettriche con gravi rischi per la sicurezza dei lavoratori delle imprese e del sistema elettrico italiano vicino al collasso. Nello specifico in provincia dii sindacati lamentano gravi carenze di personale, sia operativo che tecnico, e anche in quello inserito nei turni di reperibilità, ossia di coloro che intervengono, al di ...