Unesco contro l’intelligenza artificiale | “è omofoba | razzista e rafforza gli stereotipi di genere”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Roma, 8 mar – La costante ascesa delin questo tempo storico e il suo sempre più frequente utilizzo all’interno della nostra società pongono sul campo diverse questioni che, anche qui, sono state spesso affrontate. La sconfinata potenzialità delle Ai, oltre che l’apertura di nuove vie sviluppo prima ad ora mai pensate, genera anche la paura di chi percepisce la difficile governabilità di questi strumenti. In questo senso arriva l’allarme dell’sulla tendenza dei “Grandi Modelli Linguistici” (sui quali si basano i programmi di intelligenze artificiali generative) di riprodurre contenuti omofobici, razzisti e chenodi. Intelligenzasessista e non attenta all’inclusività Questo studio, pubblicato ...

